O Presidente norte-americano, Donald Trump, vai reunir-se no fim de semana, durante a cimeira do G7 em Biarritz (França), com os primeiros-ministros britânico, Boris Johnson; canadiano, Justin Trudeau; japonês, Shinzo Abe, e indiano, Narendra Modi, anunciou hoje a Casa Branca.

Trump também vai manter encontros bilaterais em Biarritz, sudoeste de França, com o Presidente francês, Emmanuel Macron, e a chanceler alemã, Angela Merkel, com quem tenciona abordar a forma de acelerar o crescimento económico global e aumentar o comércio transatlântico, indicaram fontes oficiais norte-americanas em conferência de imprensa. O processo 'Brexit' (saída do Reino Unido da União Europeia) estará no centro daquela que será a primeira reunião entre Trump e Johnson desde que este se tornou primeiro-ministro britânico, e ambos deverão ainda conversar sobre a possibilidade de negociar um tratado comercial bilateral, acrescentaram as fontes.