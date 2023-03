Trump declarou na sua rede social que “fugas ilegais” do gabinete do procurador distrital de Manhattan indicam que “o candidato à liderança e ex-Presidente dos Estados Unidos será detido na próxima terça-feira”.

Face a este anúncio, Trump exortou os seus seguidores a manifestarem-se.

Os procuradores em Nova Iorque têm vindo a realizar preparativos de segurança face à eventualidade de Trump poder ser acusado.

Até ao momento, não houve qualquer anúncio público de um prazo para a conclusão do trabalho do grande júri no caso, incluindo qualquer potencial votação sobre a possibilidade de indiciar o ex-Presidente por aqueles crimes.