A televisão pública ERT difundiu imagens onde é visível o primeiro-ministro e líder do Syriza (esquerda), de camisa branca e expressão de consternação, a conversar com responsáveis militares e dos bombeiros, para depois visitar as ruelas de Mati, onde morreu carbonizada a maioria das vítimas quando tentavam escapar às chamas nas suas viaturas ou a pé.

“Visitei os locais da tragédia, conversei com os cidadãos, engenheiros, militares e voluntários. A dor é sem precedentes, mas é preciso respeitar todos os que combateram as chamas e que agora lutam para reparar” os danos, escreveu Tsipras na sua conta Twitter.

Alexis Tsipras, acompanhado por alguns media previamente contactados, permaneceu “cerca de uma hora” no local, junto às localidades balneárias de Mati e Rafina (cerca de 40 quilómetros a leste de Atenas), exatamente uma semana após o incêndio florestal, o mais mortífero registado no país.

O principal partido da oposição (Nova Democracia, ND, conservador) e diversos media criticaram a sua ausência nos locais do desastre no decurso da passada semana, e definiram esta deslocação como “secreta”, uma “visita-relâmpago” e um “espetáculo mediático”, cujo objetivo consistiu em “evitar a ira dos habitantes”.

Yannnis Kefaloyannis, deputado da ND, exprimiu em entrevista à rádio Skaï a exigência do seu partido ao pedir a “demissão” dos responsáveis da gestão operacional do incêndio, numa alusão ao Governo de coligação entre o Syria e o ANEL (direita soberanista).

Enquanto as autoridades (proteção civil, bombeiros e autoridades locais) continuam a proceder à substituição de diversos responsáveis pela gestão, diversos media optavam pela introspeção.

“O que é uma tragédia nacional é a forma como vivemos”, referiu, citado pela agência noticiosa France-Presse, o jornal gratuito AthensVoice, denunciando o problema das construções ilegais como as existentes em Mati.

“A discussão sobre as responsabilidades (…) demonstra que [na Grécia] passamos o tempo a contemplar o elefante na sala e a nada fazer”, sublinhou, numa referência à tendência de numerosos gregos em “violar impunemente as leis”.

O último balanço do fogo florestal mais mortífero da Europa em mais de 100 anos apontava para 91 vítimas mortais e 25 pessoas dadas como desaparecidas.