A TST – Transportes Sul do Tejo vai prolongar os serviços de transporte que asseguram o acesso às praias da Arrábida, até ao final do mês de setembro.

Em comunicado, a empresa recorda que o serviço de transporte para a Arrábida “resulta de uma parceria com a Câmara Municipal de Setúbal, em funcionamento desde o início do verão, cujo objetivo é garantir o acesso fácil e rápido às praias da região”.

De acordo com os TST, “as carreiras 723, 723A e 722 vão funcionar apenas aos fim de semana (dias 21, 22, 28 e 29 de setembro) e o serviço de vaivém gratuito, que circula entre a Praia da Figueirinha e o Creiro, e que assegura o acesso às Praias de Galapos, Galapinhos e Creiro será prolongado diariamente, até 30 de setembro de 2019″.

No passado dia 11 de setembro, a Câmara Municipal de Setúbal também aprovou a prorrogação das restrições à circulação automóvel nos acessos às praias da Arrábida, que deveriam ter terminado no fim da época balear, a 15 de setembro, mas que se vão manter até ao final do mês de setembro, apenas aos fins de semana.

Na altura, a presidente da Câmara de Setúbal, Maria das Dores Meira, justificou a decisão da autarquia com a manutenção do tempo quente, que, normalmente, se traduz numa maior afluência utilização das praias da região.

Maria das Dores Meira lembrou ainda que no ano passado as restrições no acesso às praias terminou a 15 de setembro, mas com o tempo quente também se manteve por mais algum tempo, já que “nos dois fins de semana seguintes a circulação automóvel nos acessos às praias foi um caos”.