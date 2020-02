Segundo a empresa, numa resposta escrita enviada à Lusa, “até hoje a Área Metropolitana de Lisboa (AML) não apresentou o modelo de compensação aos operadores para 2020”, pelo que ainda “não há condições para qualquer ajustamento” dos salários.

Os motoristas desta rodoviária estão hoje em greve, até às 03:00 de sexta-feira, exigindo um “salário equiparado ao da Carris”, uma medida que a empresa também defende.

“Antes do final do ano os trabalhadores foram informados de que a administração defende a implementação do mesmo modelo remuneratório em todo o setor dos transportes quer para as empresas públicas, quer para as privadas, dando como exemplo a seguir os níveis remuneratórios praticados na Carris”, referiu a transportadora.

No entanto, explicou, só será possível aplicar a medida depois de saber “quais os montantes a que o Governo, através da AML, está disponível para compensar os operadores pelo PART [Programa de Apoio à Redução Tarifária nos Transportes]”.