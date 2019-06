O menino, cuja identidade não foi revelada, nadava este domingo numa praia de Bald Head Island, na costa sul da Carolina do Norte, quando um tubarão mordeu a sua perna, de acordo com informações oficiais.

A vítima foi levada para um hospital e está a recuperar bem.

Este é o terceiro ataque de tubarão num mês na Carolina do Norte. No primeiro, a vítima teve ferimentos graves nas mãos e numa perna, que corre o risco de ser amputada. No incidente seguinte, a vítima foi mordida também na perna, mas sem gravidade.

Segundo o International Shark Attack File, uma base de dados sobre ataques de tubarão do Museu de História Natural da Flórida, a Carolina do Norte é o quinto estado norte-americano que regista mais ataques desse animal, depois da Flórida, Havaí, Califórnia e Carolina do Sul.

Ainda assim, os ataques de tubarão são muito incomuns, num valor que se estima que seja de 1 em 11,5 milhões.