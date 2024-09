Os investigadores de tubarões do New England Aquarium, em Boston, nos Estados Unidos da América (EUA), revelaram que uma população de tubarões-tigre da areia está a voltar para o Porto da cidade, avança o Boston Herald.

Há uns anos, os tubarões afastaram-se do local devido às águas sujas e poluídas. Hoje, com as águas mais limpas, são cada vez mais os tubarões, principalmente, jovens, que migram, anualmente, para o Porto.

Os cientistas, que agora marcam os animais para os rastrear e contabilizar, afirmam que o Porto se está a tornar num novo viveiro para os tubarões.

“Não é apenas uma história de sucesso para os tubarões-tigre da areia, mas é também uma história de sucesso de Boston”, disse o investigador de tubarões, Ryan Knotek, do Anderson Cabot Center for Ocean Life do aquário.

“Agora o Porto está limpo e os animais viajam milhares de quilómetros para virem crescer aqui nas fases críticas das suas vidas”, acrescentou. “É muito bom quando vemos um tubarão com Boston no fundo. Nunca pensei (...)”, disse Knotek.

No início dos anos de 1900, os tubarões-tigre eram a espécie de tubarão mais comum nas águas costeiras do sul da Nova Inglaterra. No entanto, devido à pesca excessiva, a população foi reduzida ao longo da Costa Leste, em cerca de 70% a 90%, entre o final da década de 1970 e o início da década de 1990.

Para evitar o contínuo desaparecimento da espécie, o Governo tomou algumas medidas e passou a exigir aos pescadores que soltassem qualquer tubarão desta espécie que fosse capturado. Hoje, após duas décadas de esforços de conservação dos tigres da areia, há sinais de que a população naquela região está a recuperar.

“Vê-los a usar esta área é um bom sinal de que a sua população está a começar a recuperar”, afirmou o investigador, observando a importância das medidas governamentais para preservar a espécie.

Os tubarões-tigre da areia nascem nos estados da Flórida e da Carolina do Norte, nos EUA, seguindo depois para o norte para, provavelmente, evitarem predadores.

“A maioria dos tubarões adultos movimenta-se bastante, mas os mais jovens rapidamente saem do sul, onde os outros tubarões podem comê-los”, disse Knotek.

Além da proteção do porto, a região é também uma boa fonte de alimento para os tigres da areia.

Estes tubarões são recolhidos para serem observados pelos cientistas e, logo depois, devolvidos à água.

Durante a recolha são marcados com etiquetas de telemetria acústica, que irão monitorizar os seus movimentos dentro do Porto de Boston e ao longo da Costa Leste.

“Estamos a tentar descobrir a que partes do Porto devemos estar atentos”, disse Knotek. “Um dos nossos grandes objetivos é também obter uma estimativa populacional”, acrescentou.

Com estas etiquetas é ainda possível descobrir "o porquê" dos movimentos dos tubarões, incluindo descobrir o que os leva a usar o Porto de Boston.

“Veremos se o porto se qualifica como um verdadeiro viveiro”, desafiou o investigador.

Desde o verão passado, a equipa marcou 11 tubarões-tigre da areia jovens, monitorizando os seus movimentos durante três meses consecutivos no Porto de Boston.

Através deles, foi possível entender que os tubarões mais novos chegam ao Porto em julho, permanecendo até setembro, quando iniciam a sua migração para sul.

Alguns animais voltam anos após ano e utilizam até a mesma área.