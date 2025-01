A tomada de posse marca a transferência oficial do poder presidencial, com o poder executivo transferido das mãos da administração Biden para a administração Trump. A 20.ª Emenda afirma que o mandato de quatro anos de um presidente termina ao meio-dia de 20 de janeiro, e o presidente eleito é empossado logo depois.

As cerimónias de posse do presidente eleito e do vice-presidente eleito são planeadas pelo Comité Conjunto do Congresso sobre Cerimónias de Posse (JCCIC). Liderado este ano pela senadora Amy Klobuchar, uma democrata de Minnesota, o comité supervisiona oito eventos no "Inauguration Day":

a procissão até o Capitólio;

cerimónia de posse do vice-presidente;

cerimónia de posse do presidente;

o discurso inaugural;

a saída honorária do presidente e do vice-presidente cessantes;

a cerimónia de assinatura, durante a qual o novo presidente assina nomeações, memorandos, proclamações ou ordens executivas;

o almoço inaugural;

o passe em revisão, durante o qual o presidente e o vice-presidente revistam as tropas militares;

o desfile presidencial, que acontecerá na arena Capital One, no centro de Washington, devido ao frio.

O tema das cerimónias deste ano é "A nossa democracia duradoura: uma promessa constitucional" ("Our Enduring Democracy: A Constitutional Promise", em inglês).

A que horas começa a tomada de posse?

A cerimónia de posse deverá começar por volta das 11h30 locais (16h30 em Lisboa) o que fará com que o juramento de Trump comece aproximadamente ao meio-dia (17h00, em Lisboa), quando este se torna oficialmente presidente. Os procedimentos inicialmente aconteceriam na Frente Oeste do Capitólio dos EUA, mas o presidente eleito decidiu mover a cerimónia para dentro da Rotunda do Capitólio por causa das baixas temperaturas esperadas em Washington esta segunda-feira.

Quanto tempo durará a cerimónia?

Embora não exista um horário definido para a duração da cerimónia de tomada posse, o procedimento durou cerca de uma hora quando Trump fez o juramento de posse em 2017 e quando Biden foi empossado em 2021.

Qual é a programação deste dia?

De acordo com o Comité de Posse Trump-Vance, as cerimónias de posse começarão com um prelúdio musical executado pelos Corais Combinados da Universidade de Nebraska-Lincoln e pela Banda dos Fuzileiros Navais dos EUA "The President's Own".

A senadora Klobuchar inciará a cerimónia, e Timothy Cardinal Dolan, o arcebispo de Nova Iorque, e o Rev. Franklin Graham farão uma invocação. Christopher Macchio, um cantor de ópera conhecido como Tenor da América, cantará "Oh, America!"

O Juiz do Supremo Tribunal Brett Kavanaugh vai administrar a seguir o juramento de posse do vice-presidente JD Vance.

A cantora country Carrie Underwood, acompanhada pelo Coro das Forças Armadas e pelo Glee Club da Academia Naval dos EUA, apresentará "America the Beautiful".

Após a apresentação, o presidente do Supremo Tribunal, John Roberts, fará o juramento presidencial a Trump.

O Glee Club da Academia Naval irá voltar então para cantar "O Hino de Batalha da República", e depois Trump fará o seu discurso de posse.

A cerimónia será concluída com uma bênção do rabino Dr. Ari Berman, presidente da Yeshiva University, do imã Husham Al-Husainy do Centro de Educação Islâmica Karbalaa, do pastor Lorenzo Sewell da 180 Church Detroit e do reverendo padre Frank Mann da Diocese Católica Romana do Brooklyn, e do Hino Nacional, executado por Macchio.