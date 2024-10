A Infraestruturas de Portugal (IP) explicou hoje, em comunicado, que vai proceder à realização de trabalhos de manutenção dos equipamento e sistemas de segurança ativa instalados no Túnel do Marão, inserido na Autoestrada 4 (A4).

As intervenções, segundo a empresa, serão realizadas em período noturno, entre as 21:00 e as 06:00, para minimizar os impactos na mobilidade dos utilizadores da via.

A realização dos trabalhos obriga ao corte de trânsito nas noites de 21 para 22 e de 22 para 23 de outubro na galeria sul, com supressão da totalidade da faixa de rodagem da A4, entre o nó de Ligação com o Itinerário Principal 4 (IP4) ao quilómetro 63, e o nó da Campeã, no quilómetro 82.

Como percurso alternativo deverá ser utilizado o troço do IP4 entre o nó de ligação da A4 ao IP4 e o nó da Campeã.

No sentido inverso, Vila Real–Porto, a circulação far-se-á normalmente sem qualquer condicionamento.

Depois, nas noites de 23 para 24 e 24 para 25 de outubro estará encerrada a galeria norte, entre os mesmos quilómetros da A4 e com o mesmo percurso alternativo pelo IP4.

A IP agradece a melhor compreensão para os eventuais transtornos que os condicionamentos possam provocar, os quais disse serem “necessários para assegurar a execução dos trabalhos de manutenção e bom funcionamento dos sistemas de segurança instalados no Túnel do Marão”.