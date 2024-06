O alerta para o incêndio rodoviário foi dado às 15:24 e para o túnel, inserido na Autoestrada 4 (A4), foram mobilizados, segundo a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), 24 operacionais e oito viaturas.

Segundo a GNR, uma viatura pesada começou a arder, sem haver o registo de feridos, o que levou ao corte do trânsito no sentido Amarante–Vila Real, circulando-se com normalidade no sentido contrário, de Vila Real para Amarante.

Sem avançar com uma previsão de reabertura da via, a fonte da Guarda disse que a Estrada Nacional 15 é a alternativa, já que o Itinerário Principal 4 (IP4) se encontra cortado naquela zona da serra do Marão para obras.