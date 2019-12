Em Ban Ta Klang, na zona leste do país, a maioria dos paquidermes que acabam nestes "centros de resgate" são treinados, ou melhor, sujeitados a domadores, que os forçam a interagir com os visitantes.

Com apenas dois anos, as crias de elefante são separadas das suas mães, embora ainda dependam delas. São amarradas, às vezes privadas de comida e frequentemente agredidas com paus ou um gancho de metal para que obedeçam às ordens dos treinadores

"Nós não os criamos para magoá-los... Se eles não forem teimosos, não lhes fazemos nada", assegura o treinador Charin à AFP, pedindo a um jovem elefante que fique em pé.

Charin treina os paquidermes por 350 dólares (aproximadamente 314 euros) por mês, ensinando-os a pintar, jogar futebol, tocar música, ou o que seja que os proprietários pedirem. "Eu sempre morei com eles. Fazem parte da nossa família", diz o domador, que seguiu a profissão do avô e do pai.

A Tailândia tem quase 4.000 espécimes em cativeiro e o seu número aumentou 30% em 30 anos. Reintroduzi-los no seu habitat natural não é possível devido à falta de espaço e pode desencadear conflitos com as pessoas, diz a autoridade de turismo tailandesa.

Os especialistas acreditam que o setor tem de ser organizado, pois carece de regulamentação, mas as autoridades não parecem ter pressa em colocar ordem neste negócio lucrativo. Uma vez treinados, os animais podem ser vendidos por valores até 80 mil dólares (71726 euros).