Segundo o JN, neste momento os seguranças de bares e discotecas e movimentos associativos temem que, com a chegada do verão, os episódios de violência aumentem e pedem reforço policial no centro histórico.

A publicação sublinha que este caso aconteceu por volta das 22h30, desta sexta-feira, quando um extenso grupo de turistas circulava na rua da Galeria de Paris e três dos seus elementos ficaram uns metros para trás. Nesse momento, foram abordados por três homens com a proposta de compra de droga e começaram a discutir, tendo o confronto terminado com a intervenção de um segurança de um bar nas proximidades.

Naquele local juntaram-se amigos dos turistas e dos outros alegados traficantes que estavam espalhados por diferentes pontos da zona o que provocou mais confrontos.

O JN sublinha que este grupo está há muito sinalizado pelas autoridades e tem sido alvo de frequentes ações policiais.