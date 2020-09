A Turquia anunciou hoje que vai realizar de domingo a quinta-feira novas manobras militares no Mediterrâneo Oriental, num sinal do aumento da tensão com a Grécia na disputa pelas fronteiras marítimas da região e pela exploração de gás natural.

“O objetivo do exercício, que tem caráter anual, é desenvolver o treino mútuo, a cooperação e a interoperabilidade”, disse o ministério da Defesa turco, em comunicado, a propósito dos exercícios marítimos, aéreos e terrestres. Estas novas manobras realizam-se no meio de uma crise entre a Turquia e a Grécia, a propósito da delimitação das zonas económicas exclusivas marítimas. Atenas pretende delimitar a sua zona económica partindo da costa de Kastelorizo, a 120 quilómetros a este de Rodas e a 520 da Grécia continental, o que se traduziria num domínio grego sobre a maioria do Mediterrâneo Oriental. Ancara, por outro lado, assegura que as “ilhas não podem” deter zonas exclusivas e anuncia exploração de gás natural em zonas que a Grécia considera suas. Material turco opera desde o início do verão em águas que se sobrepõem com as zonas exclusivas declaradas pela Grécia e pelo Chipre. Entretanto, a NATO anunciou que Atenas e Ancara iniciaram “conversações técnicas” na sede do organismo, a fim de reduzir a tensão entre as partes. Newsletter As notí­cias não escolhem hora, mas o seu tempo é precioso. O SAPO 24 leva ao seu email a informação que realmente importa comentada pelos nossos cronistas. Subscrever Já subscrevi Notificações Porque as noticias não escolhem hora e o seu tempo é precioso. Subscrever Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita. Instagram