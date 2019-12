Os seis jornalistas do diário Sözcü, entre os quais o diretor do jornal, Metin Yilmaz, foram condenados a penas de prisão de dois anos e um mês a três anos e seis meses, segundo a Anadolu.

Um jornalista foi ilibado.

Os sete arguidos foram acusados de apoiar o golpe através das notícias que publicaram no Sözcü, um jornal nacionalista e laico, crítico do governo do Presidente Recep Tayyip Erdogan.

Um dos artigos em causa foi publicado no dia da tentativa de golpe e nele constava a morada do local onde Erdogan estava a passar férias, na costa do Mar Egeu.