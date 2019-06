Após conversações com o seu homólogo dos Emirados Árabes Unidos, o chefe da diplomacia cipriota, Nikos Christodoulides, considerou que as ações turcas se inserem numa “estratégia concertada para exercer o controlo do Mediterrâneo oriental” sobre questões energéticas. Acusou ainda o país euro-asiático de colocar “em grande perigo” a paz e a estabilidade regional.

Os sete países da Europa do Sul, reunidos em cimeira na sexta-feira e Malta, voltaram a pedir à Turquia que “termine com as atividades ilegais”, numa referência à intenção de Ancara em prosseguir as suas explorações em águas da Zona Económica Exclusiva (ZEE) de Chipre.

Nos últimos anos, a descoberta de gigantescas jazidas de gás na região aguçou os apetites de diversos países da região e de várias potências. Chipre já assinou contratos de exploração com gigantes dos hidrocarbonetos, como a italiana ENI, a francesa Total e a norte-americana ExxonMobil.