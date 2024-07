Manifestantes seguraram cartazes onde se lê “Racismo, especismo, sexismo. Parem com toda a discriminação” e “Não se pode recolher, não se pode prender, não se pode matar”, entre outras frases.

Os ativistas gritaram também slogans durante um protesto contra um plano governamental proposto para a eutanásia de cães vadios devido à população canina crescente em Istambul, na Turquia.

Uma comissão parlamentar turca reuniu-se em 17 de julho para discutir um projeto de lei destinado a gerir a grande população de cães vadios do país. Os defensores dos animais receiam que o projeto de lei possa conduzir a um abate generalizado dos animais.

As discussões foram adiadas para 22 de julho de 2024. O plano prevê a transferência dos cães vadios para canis, onde poderão ser adotados no prazo de 30 dias. No entanto, os cães sem dono ao fim de um mês seriam eutanasiados para criar espaço, uma vez que os 250 abrigos na Turquia têm uma capacidade total de 90 000 animais.