"Para evitar congestionamentos e facilitar a circulação, abriremos o posto de fronteira de Yayladagi", afirmou o chefe de Estado turco durante um discurso, após uma reunião do seu governo.

Muitos refugiados sírios que vivem na Turquia dirigiram-se aos postos de fronteira no sul do país para tentar voltar à Síria após o anúncio da queda do presidente Bashar al-Assad, no domingo.

O posto de Yayladagi está localizado na província de Hatay.

"Acredito que os fortes ventos de mudança que sopram na Síria serão benéficos para todos os sírios, especialmente para os refugiados. À medida que a Síria ganhar estabilidade, os regressos voluntários também aumentarão. O desejo dos sírios de voltar à sua pátria após 13 anos terminará", afirmou o presidente turco.

Por outro lado, o presidente turco assegurou que Ancara não procura expandir o seu território para a Síria.

"A Turquia não tem como objetivo as terras nem a soberania de outro país. O único objetivo das nossas operações transfronteiriças é proteger a nossa pátria e os nossos cidadãos de ataques terroristas", afirmou.