Erdogan também afirmou que a Turquia “segue de perto” a situação na Líbia, onde Ancara apoia o Governo de Tripoli face às forças do marechal dissidente Khalifa Haftar.

A Líbia está fraturada por um conflito entre dois poderes rivais, o Governo de Acordo Nacional (GAN), reconhecido pela ONU e com sede na capital Tripoli, e os apoiantes de Khalifa Haftar, que domina o leste em torno da cidade de Bengazi, e parte do sul do país.

O primeiro é apoiado pela Turquia, que possui conselheiros e sustenta forças militares no terreno, Qatar, Tunísia e Itália, e o segundo pelo vizinho Egito, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, França e alegadamente a Rússia.

Num sinal de fortes tensões, o parlamento egípcio aprovou na segunda-feira uma possível intervenção armada na Líbia caso as forças do Governo de Tripoli, apoiadas por Ancara, prosseguiam o seu avanço em direção ao leste do país.

“Que ninguém tome os seus desejos por realidades, não vamos permiti-lo”, frisou Erdogan, sem, no entanto, mencionar explicitamente o Egito.

Após a queda do regime de Muammar Kadhafi em 2011, na sequência de uma revolta interna e uma decisiva intervenção aérea de forças da NATO (onde a França se destacou juntamente com Reino Unido e Estados Unidos), a Líbia resvalou para uma situação de caos, com contínuos conflitos e lutas pelo poder.

Nos últimos meses, a intervenção da Turquia alterou o equilíbrio de forças no terreno, debilitando e fazendo retroceder o Exército Nacional Líbio.

Apoiados pelos ‘drones’ [aparelhos aéreos não tripulados] de Ancara, e milícias pró-turcas provenientes da Síria, as forças do GAN ameaçam agora prosseguir o avanço para leste.

A guerra civil na Líbia, que se agravou na sequência de uma crescente ingerência externa, já provocou muitos milhares de mortos e mais de 200.000 deslocados.