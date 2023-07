No Telegram, a governante especificou que os progressos se registaram no sul de Bakhmut, controlada neste momento pela Rússia, que está a ter “dificuldades em manter esse controlo”, como explica o The Guardian.

Hoje também é dia de Joe Biden se reunir com o primeiro-ministro birtânico, Rishi Sunak, no Reino Unido. Biden e os Estados Unidos da América têm sido criticados nos últimos dias por terem fornecido à Ucrânia bombas de fragmentação.

Uma bomba de fragmentação são mísseis pouco precisos e têm um alcance de milhares de quilómetros, o que pode colocar em risco a população civil.