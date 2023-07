A província de Odessa abriga precisamente os terminais marítimos de onde partiam os cereais ucranianos em virtude deste acordo fechado com mediação de Turquia e ONU.

"Odessa. Os trabalhos de combate da defesa aérea continuam", disse Serhiy Bratchuk, porta-voz militar na província, no Telegram.

A Rússia estava "a atingir o sul da Ucrânia com ataques de drones", acrescentou o chefe da administração militar da província, Oleh Kiper, também no Telegram.

O comando de operações do sul da Ucrânia também afirmou que a Rússia atacava "as províncias do sul com aparelhos de assalto não tripulados".

Também soaram alertas de ataques aéreos nos oblasts (províncias) de Mykolaiv, Kherson, Zaporizhzhia, Donetsk, Kharkiv, Dnipropetrovsk, Poltava, Kirovogrado e Cherkasy.

A invasão russa de fevereiro de 2022 provocou o bloqueio dos portos na costa do Mar Negro da Ucrânia, um dos principais produtores de cereais do mundo, o que provocou tensões importantes no mercado mundial de alimentos.

O acordo assinado em julho de 2022 com a Rússia permitiu que os cereais voltassem a circular pelo Mar Negro, mas Moscovo rejeitou renovar o pacto que expirou à meia-noite de segunda-feira.

A Rússia argumenta que a parte do acordo que garantia as exportações de produtos alimentícios e fertilizantes russos não estava a ser cumprida.