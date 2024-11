“Durante o ataque noturno, o inimigo [Rússia] lançou um número recorde de ‘drones’ de combate Shahed e não identificados”, bem como quatro mísseis balísticos Iskander-M, disse a Força Aérea ucraniana.

“Infelizmente, as instalações essenciais foram atingidas”, acrescenta a Força Aérea.

De acordo com as forças de Kiev, as defesas aéreas da Ucrânia abateram 76 aparelhos aéreos não tripulados (‘drones’) e cerca de uma centena perderam o rumo devido às interferências eletrónicas acionadas pelo Exército ucraniano.