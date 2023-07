“Apoiamos a contraofensiva enviando 1.700 ‘drones’ para a frente de combate”, explicou Fedorov, no anúncio por ocasião do primeiro aniversário do projeto Exército de ‘Drones’, uma iniciativa para equipar as Forças Armadas Ucranianas com o maior número possível de aeronaves não tripuladas.

Entre os novos ‘drones’ adquiridos ou fabricados incluem-se equipamentos de reconhecimento e de ataque, alguns deles com recurso a inteligência artificial para identificar e destruir alvos inimigos, informou Fedorov.

O ministro da Transformação Digital lembrou que, desde a sua apresentação em julho do ano passado, a iniciativa possibilitou o treino de mais de 10.000 operadores de ‘drones’ e criou 11 unidades militares de assalto compostas por dispositivos não tripulados.

“Estamos a formar a primeira frota naval de ‘drones’ do mundo”, disse Fedorov, lembrando que os primeiros resultados deste projeto já são visíveis em operações miliares, incluindo o ataque à ponte Kerch, que liga a Rússia à península ocupada da Crimeia, em 17 de julho.

Até abril, o projeto liderado por Fedorov tinha fornecido ao Exército mais de 3.300 ‘drones’, permitindo o aumento da produção nacional através de um plano de colaboração entre os setores público e privado.