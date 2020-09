Segundo a Reuters, a queda do avião militar provocou a morte de pelo menos 22 dos 28 passageiros. A informação foi avançada pelo serviço de emergência ucraniano.

As equipas de resgate já estão no local da queda, perto de Kharkiv, no este da Ucrânia, a cerca de 2 km de uma pista militar. Pelo menos duas pessoas ficaram feridas e foram transportadas para o hospital em estado grave.

Quatro pessoas ainda estão a ser procuradas.

Segundo um comunicado do Ministério do Interior, pilotos e cadetes da Força Aérea estavam no avião.