"As forças inimigas tiveram algum sucesso nas suas ações para tentar conquistar a cidade de Bakhmt", admitiu o Estado-Maior das Forças Armadas Ucranianas num relatório citado pela Reuters e publicado na noite de quarta-feira, apontando porém que "os defensores estão a aguentar a cidade e a repelir numerosos ataques inimigos".

Esta informação surge em contra-ciclo àquela que te sido a média de ataques russos diários reportados pelo Estado-Maior Ucraniano nesta frente de combate desde março: se na primeira semana a média foi de 124, nos últimos sete dias foi de apenas 69, sendo que esta quarta-feira baixaram para 57.

Este refrear do ímpeto russo foi também notado pelos jornalistas da Reuters situados nas imediações dos combates, apontando um declínio da intensidade dos ataques. No entanto, as autoridades russas dizem que ainda estão a ganhar terreno em combates rua a rua em Bakhmut.

Citado pela agência noticiosa, um analista militar ucraniano disse que a ofensiva sobre Bakhmut mantém-se, mas o foco está a mudar. "A conclusão é que as tropas russas estão a correr de lugar em lugar. Parece agora que o inimigo mudou o foco para a cidade em si, onde os combates mais intensos estão a decorrer", disse Oleh Zhdanov.

No entanto, apesar dos esforços ucranianos, a perceção geral é que a Ucrânia continua a manter-se firme na defesa da cidade. A vice-ministra ucraniana da defesa, Hanna Malyar, disse nas redes sociais que, apesar das perdas do seu lado serem inevitáveis, "as do inimigo são muito maiores".