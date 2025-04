O Presidente francês, Emmanuel Macron, destacou hoje a vontade de paz do seu homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, depois de uma reunião entre ambos à margem do funeral do Papa Francisco, e pediu a Vladimir Putin que demonstre a sua.

“Conversa muito positiva hoje com o Presidente Zelensky em Roma”, assinalou Macron numa mensagem na rede social X. E acrescentou, “a Ucrânia está pronta para [aceitar] um cessar-fogo incondicional. O Presidente Zelensky reiterou hoje”. “Ao Presidente Putin cabe-lhe demonstrar que quer realmente a paz”, afirmou o líder francês, que participou numa breve conversação com o Presidente norte-americano, Donald Trump, o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, e Zelensky. Macron destacou ainda que Zelensky “quer trabalhar com os norte-americanos e os europeus” para pôr em marcha um cessar-fogo ao conflito no seu país. Macron afirmou que a designada “coligação de interessados” foi lançada em Paris em março para apoiar um eventual acordo de paz na Ucrânia e recordou com o objetivo é alcançar “uma paz plena e duradoura” no país. A coligação é formada essencialmente por países europeus, ainda que nas conversações participem também países como o Canada ou a Austrália, e assenta na possibilidade de enviar para o território ucraniano uma força de paz, encabeçada pela França e o Reino Unido, para garantir o respeito de um eventual acordo de paz.