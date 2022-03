A Faculdade de Ciências Médicas da Nova Medical School, a Associação NEST – Centro de Inovação do Turismo e o Turismo de Portugal, agrupados no centro de inteligência colaborativa NEST HaT Lab @ NOVA Medical School, estabeleceram um protocolo no qual se associam aos Médicos do Mundo com o objetivo de apoiar os refugiados da guerra na Ucrânia

"As entidades envolvidas comprometem-se assim a encetar esforços de cooperação, conducentes à ideação de modelos de reposta à crise humanitária emergente do conflito na Ucrânia, contribuindo com o conhecimento especializado nas respetivas competências. Uma vez que a mobilidade de pessoas é uma das variáveis mais relevantes e urgentes da situação que agora se vive na Ucrânia, o know-how e as soluções desenvolvidas no âmbito do turismo podem revelar-se particularmente úteis para os esforços de apoio aos refugiados da guerra", pode ler-se no comunicado.

A associação NEST e a Faculdade de Ciências Médicas da Nova Medical School colaboram desde junho de 2021, altura em que assinaram um protocolo de cooperação "que tem por base uma visão comum da imprescindibilidade do desenvolvimento da investigação aplicada para a excelência na promoção da saúde das comunidades e do turismo nacional".

A criação do NEST HaT: Health and Tourism Lab, que junta as duas instituições, atua em três áreas: conhecimento – mediante a criação de um centro de inteligência colaborativa que servirá de apoio às decisões na criação de ferramentas e soluções relevantes para os setores do Turismo e Saúde -; inovação – com o laboratório colaborativo, uma estrutura de zona livres para testes de inovação em Saúde e Turismo, em ambiente real, para experimentação de novas ideias e teste de soluções -; comunidade – através do envolvimento do utilizador, do turista e cidadãos locais na cocriação das soluções desenvolvidas.

O objetivo é "promover a qualificação da oferta turística neste domínio - processo de otimização para a Saúde e qualificação do destino - elemento fulcral para um posicionamento e reafirmação “pós-crise” da imagem positiva de segurança e qualidade de Portugal"

A Nova Medical School já tinha sido parceira do setor do Turismo aquando da colaboração com a Direção-Geral da Saúde para a criação dos selos Clean & Safe, certificações que procuraram restaurar a confiança dos portugueses em vários estabelecimentos durante a pandemia.