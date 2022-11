A mensagem, publicada no Facebook e citada pela agência Ukrinform, refere-se em particular aos graneleiros BOZBURUN – M e GOKOVKA M, que partiram com 40.000 toneladas de trigo para a Etiópia, o Iémen e Afeganistão.

“Estes são já o oitavo e nono navios fretados pelo Programa Alimentar Mundial da Organização das Nações Unidas (ONU) como parte da sua assistência aos países africanos e asiáticos”, acrescentou.

Atualmente, 26 navios com uma carga de um milhão de produtos agrícolas ucranianos encontram-se em processo de tramitação nos portos de Odessa, disse.

Desde 1 de agosto último, um total de 475 navios deixaram os portos de Odessa com 11,2 milhões de toneladas de produtos alimentares ucranianos destinados à Ásia, Europa e África.