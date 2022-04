“Verificámos os esforços dos russos para se reabastecerem e se reforçarem no Donbass”, declarou aos ‘media’ o responsável, que se pronunciou sob anonimato, ao referir-se designadamente a uma coluna de tanques a norte de Izium.

O Pentágono considera que esta coluna de tanques inclui elementos de comando e de controlo, um batalhão de apoio de manutenção de helicópteros e um batalhão de logística para a infantaria, precisou.

As forças russas também estão a reforçar-se a sudoeste de Donetsk (leste), em particular com artilharia, mas “não consideramos que a nova ofensiva começou”, acrescentou, citado pela agência France-Presse.

O alto responsável do Ministério da Defesa norte-americano confirmou que o general Alexandre Dvornikov, que desempenhou funções de comando na guerra da Síria, está a dirigir esta ofensiva.

“Devido aos grandes problemas de logística e de aprovisionamento, devido às suas dificuldades em manobrar, devido aos seus problemas de coordenação, de moral, de organização hierárquica, não é seguro que possa ser muito eficaz”, considerou.

O general Dvornikov comandou a ofensiva no sul no início da invasão “e os russos não tiveram mais sucesso no sul do que no norte”, disse.