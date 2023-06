Num post na rede social Twitter, Zelensky afirmou que os serviços de seguranças ucranianos reportaram que a Rússia "está a considerar um cenário de ataque terrorista na central nuclear de Zaporizhzhia. Um ataque terrorista com libertação de radiação".

"Eles já estão preparados para isto", afirmou o presidente ucraniano. Zelensky afirmou que já partilhou as provas com a "Europa, China, Brasil, India, América, o mundo Árabe, África, todos os países e as organizações internacionais".

Também hoje, o chefe de gabinete de Zelensky afirmou que a adesão da Ucrânia à NATO poderá "evitar uma grande guerra".