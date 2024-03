Segundo um comunicado do Conselho, foi hoje adotada uma decisão sobre a celebração do Acordo de Facilitação do Investimento Sustentável (AFSI) entre a UE e Angola e que abrange, entre outros, os sectores económicos para incentivar a diversificação para novas áreas, como a exportação de produtos alimentares, a indústria transformadora ou os serviços.

Este acordo, defendem os 27 Estados-membros da UE, facilitará a atração e a expansão dos investimentos, integrando simultaneamente os compromissos em matéria de ambiente e de direitos laborais na relação entre os dois blocos.

Este foi o primeiro acordo sobre a facilitação do investimento sustentável negociado pela UE, adianta o comunicado, salientando que a economia do país africano se baseia atualmente nas suas abundantes matérias-primas e recursos energéticos.

Graças a este acordo, Luanda poderá diversificar o modelo económico nacional e melhorar o clima de investimento para os investidores estrangeiros e locais.

Segundo dados da UE, Angola é o sétimo maior destino de investimento no continente africano para os investidores da UE, abrangendo 5,4% do volume de investimento direto estrangeiro da UE (9,9 mil milhões de euros de IDE em 2020).