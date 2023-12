“A UE condena veementemente esta nova tentativa da Rússia de legitimar a anexação temporária e ilegal dos territórios da Ucrânia. As chamadas ‘eleições’ violam grosseiramente a Carta das Nações Unidas e a independência, soberania e integridade territorial da Ucrânia”, sublinhou, em comunicado, o chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell.

“A Rússia não tem qualquer base legítima para levar a cabo tal ação no território internacionalmente reconhecido da Ucrânia”, acrescentou Borrell, lembrando que, segunda-feira, a Comissão Eleitoral Central da Rússia decidiu organizar as presidenciais de 15 a 17 de março de 2024 também nos “territórios da Ucrânia que a Rússia ocupou temporariamente em flagrante violação do direito internacional”.

Para o Alto Representante da União para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança, a UE “nunca reconhecerá a realização das chamadas ‘eleições’ russas” ou os seus resultados nos territórios da Ucrânia.

“Os dirigentes políticos russos e as pessoas envolvidas na sua organização enfrentarão as consequências destas ações ilegais. A UE reafirma o apoio inabalável à independência, soberania e integridade territorial da Ucrânia e ao seu direito inerente de autodefesa”, acrescentou

A Crimeia, Kherson, Zaporijia, Donetsk e Lugansk, frisou Borrell, “são parte integrante da Ucrânia”, razão pela qual a Rússia “deve retirar imediata, completa e incondicionalmente” todas as suas tropas e equipamento militar de “todo o território da Ucrânia dentro das suas fronteiras internacionalmente reconhecidas”.

“A União Europeia continuará a prestar um forte apoio financeiro, económico, humanitário, militar e diplomático à Ucrânia para combater a agressão russa”, iniciada a 24 de fevereiro de 2022, concluiu Borrell.