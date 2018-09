No entanto, com a saída da crise, a UGT defende agora a reversão de algumas medidas contidas nesse acordo e deixa também ‘recados’ ao atual Governo socialista.

“Nós assinámos precisamente para não afundar o país ainda mais do que aquilo que nos estavam a impor com a ‘troika'”, afirmou.

O secretário-geral da UGT recordou que, em fevereiro de 2012, assinou um acordo de concertação social com o anterior Governo PSD/CDS-PP porque, se não o fizesse, seria aplicado um memorando de entendimento com a ‘troika’ que era “cem vezes pior”, lamentando as críticas na altura à central sindical.

Para Carlos Silva, “quem ganha 40 mil euros em Portugal não é rico, mas à luz do atual padrão do IRS são pessoas milionárias”.

“Se o primeiro-ministro me vier perguntar - não vem, mas se viesse -, neste momento é fundamental baixar a carga fiscal dos trabalhadores”, afirmou, defendendo que tal redução deve passar pelo aumento dos escalões do IRS e alterações nas taxas.

Num jantar-conferência na Universidade de Verão do PSD, que decorre até domingo em Castelo de Vide (Portalegre), Carlos Silva foi desafiado por uma aluna a escolher uma medida a propor ao primeiro-ministro, António Costa, para incluir no próximo Orçamento do Estado.

O secretário-geral da UGT manifestou dúvidas de que os jovens qualificados que emigraram na altura da ‘troika’ possam regressar a Portugal devido “à política estrutural de baixos salários” e disse ser contra uma eventual limitação dos salários dos gestores.

“Ganhem lá o que quiserem, se ganharem muito são tributados nessa medida. É através dos impostos que se faz a redistribuição”, defendeu.

Salientando por várias vezes que a UGT “não é muleta de Governo nenhum”, Carlos Silva defendeu a melhoria da ferrovia e da rede viária e criticou uma posição tomada por António Costa.

“Que não sirva de desculpa de ninguém, muito menos ao primeiro-ministro, que veio dizer que tem de construir a estrada entre Coimbra e Viseu e não pode pagar aos professores. Eu isso não aceito de forma nenhuma”, assegurou.

O secretário-geral deixou ainda algumas inconfidências aos alunos da Universidade de Verão: que há muitos militantes do PSD filiados em sindicatos afetos à CGTP — “não bate a bota com a perdigota” – e uma ajuda inesperada na negociação do aumento do salário mínimo nacional (SMN) com o anterior Governo.

“Em 2014, quando passámos de 485 para os 505 euros, tivemos uma ajuda do então Presidente da República, Cavaco Silva. Numa reunião em Belém, ele disse-nos para pedirmos mais de 500: ‘peçam 503 ou 504′”, referiu.

Na altura, a UGT acordou com o Governo liderado por Passos Coelho um aumento para os 505 euros e que visava compensar o congelamento do SMN iniciado no tempo do executivo socialista de José Sócrates.