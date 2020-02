Ulisses Correia e Silva, de 57 anos, lidera a única lista candidata nas eleições do MpD agendadas para 09 de fevereiro, tendo por isso a recondução no cargo garantida.

“Estou disponível para liderar o MpD e o Governo até ao final da próxima legislatura [2021/2026]”, afirmou, em entrevista à Lusa a propósito das eleições de domingo.

Cabo Verde realiza este ano eleições autárquicas e em 2021 eleições legislativas (primeiro semestre) e presidenciais (segundo semestre). O MpD conquistou o poder em Cabo Verde nas eleições legislativas de 2016, depois de cerca de 15 anos de liderança do Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV).

Questionado pela Lusa sobre a garantia aos militantes da recandidatura ao cargo de primeiro-ministro em 2021, Ulisses Correia e Silva foi perentório: “Claro que sim, senão não estaria a recandidatar-me ao cargo de presidente do MpD”.

Antigo presidente da Câmara da Praia, secretário de Estado das Finanças e depois ministro das Finanças, Ulisses Correia e Silva lidera o Governo cabo-verdiano desde 2016 e é presidente do MpD desde junho de 2013.

Sobre o atual mandato à frente do MpD (2017/2020), sublinhou como principais resultados a “retoma e a aceleração continuada do crescimento económico”, impulsionadas “pelo setor privado e pelas reformas económicas”, bem como na “redução do desemprego”.