A ULS que agrega os hospitais de Vila Real, Chaves e Lamego foi criada em janeiro e, segundo informou hoje, em comunicado, até julho apresentou uma “melhoria dos seus indicadores assistenciais hospitalares relativamente ao período homólogo”.

A unidade de saúde concretizou que, entre janeiro e julho, contabilizou um crescimento nas principais linhas de produção, ou seja, mais 5.706 consultas (2,6%), mais 596 cirurgias (5,5%) e mais 3.704 sessões de hospital de dia (9,6%) comparativamente com igual período de 2023.

Neste período foram também, acrescentou, realizados mais 36 partos do que no mesmo período do ano passado.

“De referir, também, que foram recuperadas as listas de espera para cirurgia oncológica, no âmbito do Plano de Emergência na Saúde, estando a ULSTMAD a garantir uma resposta mais rápida e eficiente para os pacientes com necessidades urgentes”, salientou a ULS que tem sede em Vila Real.

Recorrendo a um outro período de comparação, a unidade de saúde referiu que, entre julho de 2023 e junho de 2024, verificou também um aumento de consultas, cirurgias e sessões de hospital de dia, em comparação com o período homólogo (julho de 2022 e junho de 2023).

O acréscimo do número total de consultas foi de 1%, totalizando 365.765.

Neste período de 12 meses, a Unidade Local de Saúde realizou 19.263 cirurgias, o que representa um aumento de 10,5%, sendo que na cirurgia convencional houve um aumento de 4,4% e na de ambulatório 15,5%.

Também no hospital de dia se observou um crescimento de 8,5% na atividade, com as sessões de hemodiálise a registarem o maior aumento, designadamente 16,4%.

As sessões de oncologia contaram, igualmente, com um crescimento de 4,5%.

“Estes resultados são repercussão da qualidade, vontade, colaboração e dedicação dos colaboradores da ULSTMAD, que diariamente contribuem para cumprir a missão de prestar cuidados de saúde de excelência e direcionados às necessidades da população, proporcionando-lhe longevidade com qualidade de vida”, sublinhou o conselho de administração.

Criada no início de janeiro, a ULS de Trás-os-Montes e Alto Douro integra 59 unidades funcionais de cuidados de saúde primários, em 23 centros de saúde, que em conjunto com as três unidades hospitalares (Vila Real, Chaves e Lamego) dão resposta a uma população de cerca de cerca de 369 mil habitantes.

Esta ULS tem uma área de abrangência de 5.500 quilómetros quadrados e serve 21 concelhos.