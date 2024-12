Muitos destes migrantes estão hesitantes em tentar viajar novamente, por medo das promessas anti-imigração feitas pelo presidente eleito Donald Trump, durante a corrida à Casa Branca, noticiou a agência Efe.

“É a segunda vez que me deportam e vou ficar na minha cidade e tentar trabalhar lá. Tenho medo de tentar voltar lá porque dizem que Trump tem ideias para deportar mais pessoas”, contou à agência Efe Andrés Gómez, um migrante de 23 anos deportado hoje.

Gómez, originário da comunidade indígena de Nentón, no extremo norte da Guatemala, chegou com outro grupo de cerca de 100 guatemaltecos, vindos de Alexandria (Virgínia) num dos últimos cinco voos de deportação enviados pelo Governo de Joe Biden em 2024.

Durante o ano de 2024, os Estados Unidos enviaram mais de 140 voos de deportação do Texas e da Virgínia com 59.504 deportados, segundo a atualização do Instituto de Migração da Guatemala (IGM), na ausência de consolidação dos dados dos últimos cinco voos do ano hoje realizados.

“Estive detido 30 dias antes da deportação, é uma experiência muito triste. Não quero voltar a viver isto”, sublinhou Gómez, acrescentando que agora vai procurar trabalho na Guatemala para saldar a dívida que fez para tentar chegar aos Estados Unidos.

No total, a Guatemala recebeu mais de 74.600 deportados em 2024, combinando as estatísticas de pessoas devolvidas pelos Estados Unidos e pelo México, segundo dados oficiais.

Em 20 de janeiro, Donald Trump regressa à presidência dos Estados Unidos com a tarefa de cumprir a sua promessa de aumentar as deportações de migrantes irregulares, aplicando algumas políticas consideradas como ‘ataques em massa’.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Guatemala frisou hoje que ainda não existem acordos formais com os Estados Unidos para receber migrantes centro-americanos e acrescentou que não tiveram reuniões com responsáveis do novo Governo de Donald Trump, para discutir este assunto.

Segundo as autoridades guatemaltecas, os voos de deportação serão retomados em 03 de janeiro e está previsto um fluxo aproximado de oito voos semanais, o que representa uma média de mil deportados a cada oito dias.

As estimativas oficiais do Governo da Guatemala asseguram que todos os anos cerca de 300.000 guatemaltecos tentam migrar para os Estados Unidos, sobretudo por razões económicas.