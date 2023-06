"O mural retrata uma cena entre Maria e Isabel, num abraço de alegria, superação e gratidão. Isabel não pode ter filhos e Maria traz consigo a bênção que faz dela um milagre, a sua gravidez", pode ler-se no comunicado que dá conta da iniciativa.

"Juntando elementos de pintura muralista, de graffiti e de cariz religioso, num fresco atual, a intervenção da artista ZURIK é predominantemente em tons de terracota, com um padrão de azulejos desenhados a partir da rosa-dos-ventos e a silhueta da cidade de Lisboa em grande formato, banhada por uma luz que pode ser interpretada como duas hipóteses, o nascer do sol (novas oportunidades, um recomeço, uma saudação) ou o pôr-do-sol (deixando para trás as dificuldades e os maus momentos)", é explicado.

A obra, que junta "elementos realistas com elementos minimalistas e modernos, mas facilmente reconhecíveis, e uma paleta cromática que se incorpora no espaço e no edifício, com cores suaves", tem como título "O Milagre" e ficou a cargo da artista colombiana ZURIK, "a vencedora do concurso internacional lançado pela Paróquia do Parque das Nações juntamente com a Galeria de Arte Urbana, do Departamento de Património Cultural da CML, e que recebeu 18 propostas de quatro países".

"ZURIK começou a pintar graffiti de forma autodidata na sua terra natal, Bogotá-Colômbia, em 2009, enquanto estudava design gráfico. Desde o início o seu trabalho centrou-se na construção de letras e peças de graffiti com um estilo orgânico e geométrico sem perder de vista a estrutura das letras, que é por princípio a característica mais forte dentro do graffiti writing e um dos seus maiores interesses", é referido sobre a autora.

ZURIK utiliza frequentemente nas suas obras "os rostos femininos, que inicialmente utilizou como base de estudo para melhor compreender o volume e a complexidade da transferência de uma figura para um grande formato com a maior precisão possível", mas que entretanto se tornaram "um elemento complementar do seu trabalho, uma forma de atingir diferentes tipos de público e conseguir uma relação diferenciada com o meio envolvente".

O mural vai ser inaugurado esta sexta-feira, 3 de junho, às 22h30, num momento "com a presença de representantes da JMJ Lisboa 2023, da CML, da Freguesia do Parque das Nações e do Cónego Paulo Franco, Pároco do Parque das Nações".