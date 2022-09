“Este domingo [hoje] assinala-se um ano desde que as raparigas foram banidas da escola no Afeganistão. Um ano de conhecimento e de oportunidades perdidas que nunca mais voltarão”, lamentou Guterres numa mensagem na sua conta na rede social Twitter.

O secretário-geral da ONU exigiu que os talibãs – que tomaram a capital do Afeganistão, Cabul, a 15 de agosto de 2021 – deixassem as crianças e jovens do sexo feminino entrar nas escolas.

No ano passado, após o regresso dos rapazes à escola, o regime Talibã anunciou que só estes seriam autorizados a ir à escola.