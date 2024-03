O ataque foi filmado em 2023 na costa da África do Sul e, segundo os cientistas, foi muito rápido para um único animal. Feitas as contas, a baleia assassina macho matou o tubarão e consumiu o seu fígado em menos de dois minutos, o que mostra as excepcionais habilidades predatórias desta espécie, conta a BBC.

Anteriormente, em 2022, já tinham sido divulgadas imagens de drone de duas orcas macho a trabalhar juntas para caçar tubarões brancos, mas nunca tinha sido registada uma caçada a solo.

A orca em questão, identificada como Starboard, agarrou a barbatana peitoral esquerda de um tubarão juvenil de 2,5 metros de comprimento e “empurrou-a para a frente várias vezes antes de finalmente eviscerá-lo”.

Para o cientista de mamíferos marinhos, Dr. Luke Rendell, da Universidade de St Andrews, esta foi “uma observação realmente bonita” do comportamento. “É interessante que seja apenas um animal”, completou.

Contudo, não há como saber se o comportamento é novo ou simplesmente observado pela primeira vez. “Mas o que realmente chama a atenção é o quão habilidosos esses animais são como caçadores".

"Um grande tubarão branco é uma grande concentração de alimento, por isso talvez não seja surpreendente que algumas populações [de orcas], onde estes tubarões surgem em número suficiente, tenham aprendido a explorar isso”, frisou.

Apesar disso, o ataque registado levanta questões sobre como o comportamento das baleias assassinas pode estar a afetar as populações de tubarões na área em questão.