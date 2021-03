PS aponta descida do número de novas infeções e aumento da testagem

O PS considerou hoje que Portugal está "no bom caminho" na contenção da covid-19, registando uma descida dos novos casos diários de infeção, um índice de transmissão abaixo de 1 e um aumento da capacidade de testagem.

Estas posições foram defendidas pela dirigente socialista Maria Antónia Almeida Santos no final de mais uma reunião sobre a evolução da situação epidemiológica em Portugal, no Infarmed, em Lisboa.

"Após mais esta reunião com peritos, foi possível perceber que Portugal está no bom caminho. Os dados epidemiológicos mostram que Portugal continua em contra ciclo em relação a outros países, com uma tendência de decréscimo, uma incidência estabilizada e um nível de transmissão que ainda se encontra abaixo de 1", referiu a deputada do PS.

Maria Antónia Almeida Santos apontou em seguida que Portugal já iniciou na semana passada o seu processo de desconfinamento, razão pela qual os dados que se registam "são animadores".

"Foi com muito agrado que ouvimos que há um plano de testagem massiva, que já se iniciou e com bons resultados. A taxa de positividade baixou bastante, o que nos deve animar, mas não fazer baixar a guarda", advertiu.

Perante os jornalistas, Maria Antónia Almeida Santos referiu que a capacidade de testagem "vai continuar a aumentar", abrangendo os setores público, privado e social, assim como as autarquias.

"Vamos chegar ao ponto de se testar em eventos sociais, quando eles forem possíveis. Portando, estamos a seguir uma trajetória sempre com muito cuidado no sentido de podermos recuperar a nossa liberdade, a nossa mobilidade e sempre com saúde", declarou.

A dirigente socialista salientou ainda que, a par da testagem, "foi também aumentada a capacidade de vacinação".

"Em breve, nesta semana, vamos atingir um milhão de portugueses vacinados já com a primeira dose. Vamos ter uma capacidade de vacinação sempre a aumentar", sustentou.

No entanto, em relação ao período da Páscoa, Maria Antónia Almeida Santos, deixou um aviso.

"É preciso ter cuidado e não deitar tudo abaixo, depois de um esforço imenso que a sociedade portuguesa tem feito. Principalmente no período da Páscoa, é preciso que haja consciência de que algum facilitismo, nem que seja de forma espontânea, pode comprometer o nosso futuro muito próximo", acrescentou.

CDS-PP acusa Governo de criar "irresponsavelmente" perceção de insegurança

O CDS-PP acusou hoje o Governo criar “irresponsavelmente” uma perceção de insegurança com a suspensão da vacina da AstraZeneca e lamentou que até à semana passada a testagem nas escolas tenha ficado “abaixo de 0,1%”.

Num vídeo divulgado aos jornalistas no final da reunião sobre a evolução da pandemia, a porta-voz do CDS-PP indicou que “foram apresentados dados muito importantes quanto à fiabilidade da vacinação, quanto à eficácia da vacinação”.

Cecília Anacoreta Correia lamentou que “o Governo tenha irresponsavelmente criado na última semana a perceção de insegurança das vacinas ao suspender levianamente a vacina da AstraZeneca” e apelou “a todos” que “aproveitem as oportunidades de vacinação”.

“Porque a vacinação é a forma mais eficaz de nos protegermos a todos como comunidade contra esta pandemia” associada ao novo coronavírus, salientou.

O CDS está preocupado também “quanto à forma como o contexto escolar está a ser protegido” na reabertura das escolas.

Segundo Cecília Anacoreta Correia, na reunião do Infarmed “foi apresentada informação sobre a testagem entre o dia 01 e 19 de março”, a última sexta-feira, que “terá ficado abaixo dos 0,1% em contexto escolar”.

As autoridades de saúde preveem também “no final da próxima semana ter apenas 28% dos professores e pessoal auxiliar e educativo vacinado”, indicou a centrista, considerando que esta é “uma forma muito pouco prudente de preparar a fase pré e pós abertura das escolas e, sobretudo, de sossegar as comunidades escolares e as famílias quanto à preparação e planeamento de uma eventual nova vaga da pandemia”.

“Quanto ao plano de testagem, os especialistas veicularam uma ideia já aqui trazida pelo CDS em anteriores reuniões, que é a necessidade de aumentar o número de testes PCR, que são aquele tipo de testes que permite um controlo das novas variantes e estirpes da doença”, afirmou a porta-voz.

Para o CDS-PP, “além desse aumento de testes” é também preciso “reforçar o controlo das fronteiras”.

“Sobretudo porque temos novas variantes que nos chegam de países com os quais temos particulares relações de proximidade, como países africanos e o Brasil, e de onde as estirpes são particularmente perigosas algumas porque escapam à proteção das vacinas existentes”, argumentou a dirigente.

Cecília Anacoreta Correia defendeu ainda que o aumento da vacinação, da prescrição de testes PCR e do controlo das fronteiras “são três planos fundamentais” para “prevenir uma eventual nova vaga e sobretudo preparar o desconfinamento”.

PSD pede Governo “mais competente e menos incontinente” e compreende cautela de Marcelo

O PSD pediu hoje um Governo “mais competente e menos incontinente” na gestão da pandemia, e disse “compreender muito bem” as cautelas do Presidente da República, apesar de reconhecer que “há sinais positivos”.

Em declarações aos jornalistas, o dirigente e deputado social-democrata Maló de Abreu foi questionado sobre a possibilidade, admitida na segunda-feira pelo Presidente da República, de o quadro legal do estado de emergência se prolongar até maio.

“Compreendo muito bem os avisos e a atenção do senhor Presidente da República, todos nós, todos os portugueses que passámos por este ano de pandemia têm uma preocupação: que não passemos por novas vagas, ainda mais difíceis”, afirmou, defendendo que tal só é possível com “uma política firme, de contenção, uma política que não caia no desleixo ou na tentação de facilitismos”.

O vogal da Comissão Política Nacional do PSD quis deixar uma palavra do Governo, pedindo que seja “mais competente e menos incontinente”.

“Um Governo mais competente é um Governo que aposte em mais vacinas, em mais testes e aposte também em tomar mais cuidado nas fronteiras, porque há variantes que são mais perigosas e que podem causar problemas”, defendeu.

Por outro lado, António Maló de Abreu pediu um Governo “menos incontinente”.

“Vimos o primeiro-ministro no último fim de semana manter a máscara, mas despir o casaco de primeiro-ministro e a vestir o de secretário-geral do PS, dizendo que a oposição não apresentava propostas”, apontou.

Na resposta, o deputado considerou que o PSD se afirmou “desse há muito tempo como alternativa, tendo feito mais de 250 propostas, incluindo há mais de seis meses um plano muito específico de combate à pandemia”, que tinha como pilares a testagem e a vacinação.

“O senhor primeiro-ministro não leu, não quis ler, mas pelo menos aprendeu que era necessário mudar de política e pode ser que esta política nova dê melhores resultados”, afirmou.

O deputado do PSD admitiu que existem “sinais positivos” de diminuição na incidência geral da pandemia e, em particular, nos grupos de risco, mas defendeu que existem razões para manter as cautelas, como um novo aumento dos casos de covid-19 na Europa e a mobilidade aumentada dentro do país.

“É preciso muito cuidado, olhar para a economia e para as questões sociais, mas também não perder de vista as questões de saúde (…) Tudo tem de ser gradual e cuidadoso”, defendeu.

Maló de Abreu saudou ainda “as mulheres e homens da ciência” que hoje contribuíram para as apresentações feitas no Infarmed, considerando que foram “muito claros” e melhoraram muito, ao fim de um ano de pandemia.

BE volta a reiterar necessidade de "testagem massiva" com resolução

O deputado do BE Moisés Ferreira voltou hoje a defender a importância do aumento da testagem para garantir um desconfinamento seguro no contexto do combate à covid-19, assim como a libertação das patentes das vacinas.

“Aquilo que, neste momento, é de retirar como conclusão desta reunião do Infarmed – a primeira depois do início do desconfinamento – é de que é preciso mesmo apostar muito na testagem massiva em Portugal”, vincou, nos Passos Perdidos do parlamento.

Para o parlamentar bloquista, “se não se apostar na testagem, é possível que se perca novamente o controlo da transmissibilidade do vírus”, algo que não se pode “deixar que aconteça”.

“O BE está a preparar uma iniciativa legislativa, que apresentará ainda esta semana na Assembleia da República, exatamente com algumas medidas concretas”, anunciou ainda.

O parlamentar bloquista voltou também a defender que Portugal, até como estado-membro atualmente com a Presidência do Conselho Europeu, deve “defender o levantamento das patentes das vacinas” anti-covid-19 e “garantir que toda a tecnologia de combate” à pandemia “é propriedade pública e as vacinas um bem-comum”.