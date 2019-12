O carnaval, na lista desde 2010, estava na mira da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) desde a sua última edição, em março.

"O Comité baseou a sua decisão no fato de que as suas repetições recorrentes (...) de racismo e representações antissemitas são incompatíveis com os princípios fundamentais da Convenção para a salvaguarda do património cultural imaterial", justificou a UNESCO.

É a primeira vez que a Unesco aplica uma medida tão drástica.

A comunidade judaica da Bélgica já tinha anteriormente reagido com indignação à presença no desfile de um carro que caricaturava os judeus ortodoxos com narizes aduncos e sentados em sacos de ouro.