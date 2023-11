Em comunicado, o IPMA indica que o aviso laranja, o segundo mais grave numa escala de quatro, prolonga-se entre as 12:00 e as 21:00 de quarta-feira nos distritos do Porto, Viana do Castelo e Braga.

Entre as 09:00 e as 12:00, os três distritos da região Norte de Portugal continental estarão sob aviso amarelo, o terceiro mais grave.

Ainda segundo o IPMA, o distrito de Aveiro estará sob aviso amarelo a partir das 12:00, passado depois para aviso laranja entre as 15:00 e as 21:00 de quarta-feira.

Os distritos de Viseu e Vila Real terão aviso amarelo entre as 12:00 e 21:00, também de quarta-feira, enquanto no distrito de Coimbra o aviso amarelo irá prolongar-se entre as 15:00 e as 21:00.

O IPMA prevê para esta quarta-feira "céu muito nublado" nas regiões Norte e Centro, com "períodos de chuva fraca ou chuvisco no litoral, estendendo-se gradualmente ao interior e aumentando de intensidade, tornando-se persistente e por vezes forte no litoral a norte do Cabo Mondego a partir da tarde".

O vento vai estar "fraco a moderado (até 30 km/h) de sul/sudoeste, aumentando gradualmente para moderado a forte (30 a 40 km/h), com rajadas até 70 km/h, na faixa costeira e nas terras altas a partir do fim da manhã, e rodando para noroeste moderado no litoral norte no final do dia".

Há "possibilidade de formação de neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais" e espera-se também uma "pequena subida da temperatura mínima".

No Sul, o céu vai estar "em geral muito nublado, com abertas no Algarve". São esperados "períodos de chuva fraca ou chuvisco a partir da tarde, sendo pouco provável no Algarve".

Nesta região, a previsão aponta par "vento fraco, tornando-se gradualmente fraco a moderado (até 30 km/h) de sudoeste a partir da manhã, soprando por vezes forte (até 40 km/h) nas terras altas no fim do dia".

Tal como no Norte e Centro, também a neblina se vai fazer notar, bem como a subida da temperatura mínima.

No continente, as temperaturas mínimas oscilam entre os 4ºC (Guarda) e os 13ºC (Porto e Aveiro), enquanto as máximas vão estar entre os 10º (Guarda) e os 20ºC (Setúbal e Faro).

No que diz respeito ao estado do mar, a Costa Ocidental vai ter "ondas de noroeste com 2 a 2,5 metros, passando gradualmente a ondas do quadrante oeste com 2,5 a 3,5 metros a norte do Cabo Raso". Por sua vez, na Costa Sul esperam-se "ondas de sudoeste inferiores a 1 metro".