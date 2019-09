Numa iniciativa sobre sustentabilidade dos oceanos, Alec Baldwin chamou ao palco Marcelo Rebelo de Sousa apresentando-o como um chefe de Estado que "nada todos os dias, mesmo em viagens ao estrangeiro, e com tanta frequência que o seu corpo de segurança tem de fazer treino de natação para conseguir acompanhá-lo".

Depois de deixar uma mensagem sobre a importância dos oceanos para o clima, perante representantes do Palau, da Noruega e do Quénia, que também participaram neste encontro, o Presidente português confirmou que nada "todos os dias, onde quer que esteja".

Logo de seguida, Marcelo Rebelo de Sousa observou que isso em Nova Iorque "não é impossível, mas não é a melhor ideia do mundo".

Provocando risos, o chefe de Estado prosseguiu: "É verdade que os agentes que é suposto acompanharem-me - eles são da polícia, não são normalmente da Marinha - não estão habituados a nadar, portanto ou têm de aprender ou têm realmente de fazer algum exercício".

Entre as suas "experiências únicas" como nadador, Marcelo Rebelo de Sousa contou um episódio no Sul da Rússia: "Fui nadar, com dois portugueses e dois russos atrás de mim. Os russos, bem, ao fim de algumas centenas de metros desistiram, só os portugueses continuaram a tentar seguir o meu ritmo".