“Neste momento, quase 5,7 milhões de vacinas foram administradas, tendo permitido inocular com pelo menos uma dose quase 3,8 milhões de pessoas, das quais mais de dois milhões têm já o esquema vacinal completo”, adiantou o Ministério da Saúde.

Em comunicado, o Ministério avançou ainda que, no que se refere às faixas etárias de maior risco associado à covid-19, em Portugal continental, 77% dos maiores de 50 anos já receberam pelo menos uma dose de vacina e 39% têm o esquema vacinal completo.

“Confirmando-se o calendário de receção de vacinas previsto, até ao final de junho Portugal deverá receber cerca de 4,5 milhões de vacinas”, refere ainda o comunicado.

“Nesta altura em que quase 40% da população portuguesa já tem pelo menos algum nível de proteção e que 20% está já vacinada, estas são boas notícias para todos, uma vez que cada pessoa que é vacinada não se está a proteger apenas a si, mas também aos outros”, salientou o secretário de Estado da Saúde, Diogo Serras Lopes, citado no comunicado.

O coordenador da `task force´ que coordena a logística da vacinação afirmou hoje que o ritmo de inoculações “está só dependente das vacinas que chegam a Portugal”, tendo o país neste momento capacidade de vacinar 100 mil pessoas por dia.

Caso seja necessário e com mais horas de trabalho diárias, o país poderá ter capacidade de vacinar 120 mil a 140 mil pessoas por dia, disse o vice-almirante Henrique Gouveia e Melo.

“Conseguimos vacinar 100 mil portugueses com seis horas de trabalho diárias nestes centros de vacinação. Se aumentarmos para 10 horas diárias, aumentamos o ritmo”, garantiu o militar, que anunciou ainda que a Direção-Geral da Saúde (DGS) vai retirar a limitação de idade na administração da vacina da Janssen aos homens.

“A DGS está a preparar uma alteração muito significativa. A vacina estava limitada a pessoas acima dos 50 anos e o que os novos dados trouxeram é que o risco, apesar de muito baixo – um em um milhão -, estava essencialmente concentrado no sexo feminino abaixo dos 50 anos. O que se vai fazer é tirar essa limitação ao sexo masculino”, afirmou Henrique Gouveia e Melo.

O objetivo da `task force´ é começar a vacinar as pessoas com mais de 20 anos em agosto, prevendo que esteja concluída a vacinação dos portugueses com mais de 30 anos entre o fim de julho e o início de agosto.