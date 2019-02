É verdade que Francisco já disse duas vezes que não se deveriam criar expectativas demasiadas em relação à cimeira. Mas esta decisão, conhecida no sábado, 16, através de uma nota da Sala de Imprensa do Vaticano, torna óbvio que o Papa quer mostrar que o seu discurso sobre o tema dos abusos é sério – e é para ser tomado a sério. A todos os clérigos abusadores e a todos os bispos que insistem no encobrimento, atirando estes casos para debaixo do tapete à espera que a crise passe, Francisco está a dizer: aconteceu a um “príncipe da Igreja”, por isso, qualquer um pode ser irradiado do ministério.

Claro que o Papa já mostrara o mesmo com o que fez em relação aos bispos do Chile e a outros casos. Mas esta decisão – a primeira retirada de um título de cardeal em quase 100 anos e o primeiro por causa dos abusos – revela, além do mais, uma fina capacidade estratégica, que Francisco também já demonstrou ter, em várias ocasiões. Quando os mais de 100 presidentes de conferências episcopais se preparam para viajar para Roma, este é o aviso de perigo que o Papa lhes mostra logo na sala de embarque de cada um, como um severo discurso de recepção. E pode servir para uma tomada de consciência de que, por todo o mundo, há ainda muito a fazer, e há cada vez mais crentes a querer mudanças claras, no sentido da transparência e de uma verdadeira reforma.

A demissão do estado clerical a que McCarrick, chegado aos 88 anos, ficou agora sujeito foi decidida pela Congregação para a Doutrina da Fé (CDF), do Vaticano. O congresso (plenário) da congregação já considerara que ele era culpado do “uso impróprio da confissão e violações do sexto mandamento do Decálogo com menores e adultos, com a agravante de abuso de poder”, numa referência ao dever de “guardar castidade nas palavras e nas obras”.

A decisão final foi tomada na passada quarta-feira, 13, na sessão ordinária da CDF, em que foram apreciados os recursos que o ex-cardeal apresentara. McCarrick foi notificado dois dias depois de que, a partir de agora, não pode voltar a exercer o ministério presbiteral. E, para que ninguém ficasse a pensar que a decisão teria passado à margem do Papa Francisco, este confirmou a decisão como definitiva, não podendo ser já sujeita a qualquer novo recurso.

Para esta cimeira convocada pelo Papa, a comissão preparatória pedira aos participantes que ouvissem vítimas de abusos como forma de preparar a sua participação.

Foi o que aconteceu no final da semana, por exemplo, em França e Espanha, mas não em Portugal: no final da reunião do conselho permanente da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP terça, dia 12, em Fátima, os bispos disseram que mantêm “disponibilidade activa” para ouvir vítimas, mas que isso não significaria tomar a iniciativa de chamar alguém.

Ideias sugeridas pelas vítimas e assumidas pelos bispos

Em França, foi o próprio presidente da Conferência dos Bispos, Georges Pontier, que anunciou ir propor duas ideias sugeridas por vítimas com as quais se encontrou, na cimeira sobre os abusos sexuais: a criação de um tribunal eclesiástico especializado e a reforma na organização e tratamento dos arquivos diocesanos.