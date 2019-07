Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) da Guarda disse à agência Lusa que o alerta para o acidente foi dado pelas 16:25.

Segundo António Ferreira, comandante dos Bombeiros Voluntários de Aguiar da Beira, o trabalhador "caiu de uma altura de cinco a seis metros".

"Ele estava num corte da pedreira, deve-se ter distraído e caiu no corte", relatou.

O responsável adiantou que o homem "ficou politraumatizado" e foi transportado para o hospital de Viseu, acompanhado pela Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER)" daquela unidade de saúde.

Estiveram no local do acidente 18 elementos e seis viaturas dos Bombeiros Voluntários de Aguiar da Beira, da VMER de Viseu, do veículo de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Moimenta da Beira e da GNR, segundo o CDOS da Guarda.