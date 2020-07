O globo “é o mundo, os Açores e os açorianos pelo mundo; o basalto representa as ilhas”, apontou Luís Silva, salientando o papel da Associação de Emigrantes Açorianos e da Câmara Municipal da Ribeira Grande, por terem “apoiado o projeto desde o início”.

A nova praça, com uma área aproximada de 4.000 metros quadrados, localiza-se em frente ao Arquipélago — Centro de Artes Contemporâneas.

O desenho do piso da área envolvente do globo tem 10 metros de diâmetro e é da autoria do artista Luke Marston, do povo Salish, da ilha de Vancouver, no Canadá, um dos principais países de destino da emigração açoriana.

O desenho já faz parte de uma peça de arte pública desenvolvida por Luke Marston com “o objetivo de honrar os seus antepassados, incluindo Portuguese Joe Silvey (José Simas), um baleeiro, um aventureiro, um pioneiro e, para os seus muitos descendentes, um homem de família”, explicou Luís Silva, acrescentando que as “ondas do mar que se entrelaçam simbolizam as que batem na costa das ilhas açorianas e em todos os continentes e ilhas onde estão açorianos”.

O autor referiu que a utilização deste desenho no projeto “Saudades da Terra” foi uma oferta de Luke Marston, “em reconhecimento do apoio de várias entidades açorianas ao projeto ‘Shore to Shore'”.

A homenagem ao emigrante José Simas na ilha de Vancouver, na província da Columbia Britânica, motivou-o a realizar a peça de arte pública nos Açores.

Luís Silva, cujo avô esteve emigrado no Brasil, espera que este novo espaço possa ser “um lugar de reflexão para as segundas, terceiras, quintas e sextas gerações”.

A Praça do Emigrante é também composta pela Calçada dos Mundos, concebida por Liliana Lopes. Completam-na dois murais, criados por Luís Silva, um deles com bandeiras dos principais destinos da emigração açoriana (Bermudas, Brasil, Canadá, Estados Unidos da América, Havai e Uruguai).

No outro mural estão a ser colocadas placas personalizadas das pessoas e empresas que se associam a esta homenagem através de donativos, somados ao apoio da autarquia.

“O projeto já teve o apoio voluntário de muitas pessoas”, contou Luís Silva, destacando num mural é composto por “um painel de tijolos onde pode figurar o nome dos emigrantes ou familiares e de todos os que patrocinaram a peça de arte pública”, através de doação monetária à Associação de Emigrantes.

Luís Silva adiantou que o município assinou um protocolo com a associação sem fins lucrativos para que esta assegure a animação cultural do novo espaço, em colaboração com autarquia.

No sítio oficial da Praça do Emigrante, o presidente do município, Alexandre Gaudêncio, frisa que “faltava uma homenagem em grande a todos os “emigrantes”.

“Chega com esta imponente Praça do Emigrante, um espaço amplo, onde queremos que todos sintam o orgulho e o carinho que temos pelos nossos emigrantes”, salienta.