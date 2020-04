Como disse no início, neste percurso de escolhas tem havido honrosas exceções. Hoje foi uma delas. Tinha marcado entrevista com uma eurodeputada para falar sobre inovação, digitalização, investigação e energia verde na Europa e os efeitos e consequências do covid-19 na política europeia. A conversa estava aprazada via Skype.

Compus-me. Queria ficar bem na fotografia. Barba feita, casaco e camisa engomada. As calças, meias e sapatos, não aparecem no ecrã, logo, indiferente se faziam o casamento que, à partida, se impunha se fosse presencial.

Recorri ao escritório do meu pai para ter paz de espírito. Escolhi o melhor ângulo para evitar mostrar estantes repletas de livros. Não foi nada fácil.

A entrevista acabou, no entanto, por realizar-se pela via mais analógica. Foi feita por telemóvel. Só com som e sem imagem. Senti-me demasiado vestido, por um lado. E, acima de tudo, senti um cheiro de regresso à normalidade que tanto anseio.

Depois de um par de horas a recuperar trabalho acumulado, no regresso a casa, ainda fui a tempo para aceder a um pedido do meu filho mais novo, o António. Aniversário de uma miúda da escola. Todos chamados à plataforma às 17h00.

Bati à porta do Zoom para ir à festa aos quadradinhos cantar o “parabéns a você” entoado por vozes desgarradas e desafinadas. Tudo bem até aqui. Até que, reparei. Era uma festa temática. Estavam todos de chapéu.

A roupa, sempre a roupa. Eu que me tinha vestido para estar à altura de uma conversa com uma representante de Portugal em Bruxelas, que na véspera tinha entrevistado, de manga curta, um presidente de uma Fundação de renome, vi-me na contingência de desembrulhar gavetas à procura de um apontamento para compor o dress code.

Azar dos Távoras. Só tinha, e tenho, um chapéu estilo Peaky Blinders. Não combinava, em nada, com as auréolas burilais na cabeça, das meninas ou bonés de pala para trás, dos meninos. O António não quis ser gangster e entrou em cena sem chapéu. Sem perder um minuto que fosse.

Uma nota final. No 3º e último andar do meu prédio, onde moramos, temos um verdadeiro “estendal” de roupa pendurada para ser utilizada nas saídas à rua, além de uma sapataria à porta de casa. Visto de baixo, com vista para a clarabóia, parece a terra dos guarda-chuvas flutuantes (Umbrella Sky Project).

Todos, com uma exceção, guardam ali, por longos períodos, a indumentária do corpo e a sapataria que não entra em casa por questões de saúde pública ou que ali aguarda, de quarentena, autorização para ir para a máquina de lavar a roupa. A honrosa exceção é a minha mulher. Raramente, mas mesmo muito raramente, repete duas vezes seguidas a mesma roupa. À segunda ida à rua, tem como destino o tambor da máquina. Mulheres...