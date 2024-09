Uma cria de hipopótamo pigmeu, também conhecido como hipopótamo anão, com cerca de dois meses, tornou-se viral nas redes sociais e está a atrair inúmeros visitantes ao Khao Kheow Open Zoo, perto da cidade tailandesa de Pattaya.

De acordo com o zoológico, Moo Deng, como é chamada a fêmea bebé, e que, em português, quer dizer "porco saltitante", é o principal motivo da duplicação do número de visitas desde julho, quando nasceu o animal.

Aliás, o entusiasmo à volta do mais recente membro é tão grande que o zoológico já tem à venda uma camisa e umas calças inspiradas em hipopótamos, em sua homenagem.

Contudo, o diretor está a pedir às pessoas para se comportarem durante as visitas a Moo Deng, uma vez que já circulam vídeos a maltratar o animal. Entre as ações maldosas estão atirar mariscos ou mandar água para cima do hipopótamo para tentar acordá-lo.

"Estes comportamentos não são apenas cruéis, mas também perigosos", diz Narongwit Chodchoi, numa declaração online, citada pela BBC News.

"Devemos proteger estes animais e garantir que eles têm um ambiente seguro e confortável", acrescenta.

Segundo Narongwit, o zoo já instalou câmaras de segurança à volta do recinto onde está o hipopótamo bebé, e ameaçou tomar medidas legais contra todos aqueles que o maltratarem.

Esta é uma espécie nativa da África Ocidental, classificada como "ameaçada" pela União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN). Alguns especialistas acreditam que restam menos de 3.000 em todo o mundo.

Interesse internacional

O interesse pelo hipopótamo anão bebé vai além dos tailandeses.

Uma emissora de televisão japonesa, a All-Nippon News Network, visitou o zoológico apenas para fazer uma reportagem sobre o animal. Já a loja internacional de produtos de beleza, Sephora, aproveitou o entusiasmo para divulgar uma linha de blushes, inspirada em Moo Deng, com o slogan "use o seu blush como um hipopótamo bebé".