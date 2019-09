“Foi com grande tristeza, embora sem surpresa, que tomei conhecimento do falecimento do Presidente Jacques Chirac pois sabia que se encontrava doente há já bastante tempo e que o seu estado de saúde se vinha progressivamente a deteriorar”, referiu a nota.

Jorge Sampaio disse que manteve com Chirac “as melhores relações de trabalho e amizade ao longo dos anos” em que ocuparam cargos públicos nos seus respetivos países.

“Os nossos mandatos como chefes de Estado coincidiram no tempo, o que nos permitiu construir e estreitar laços pessoais, bem como obrar para a aproximação das relações entre Portugal e a França”, sublinhou o comunicado.

Durante esses anos, segundo a nota, os dois Presidentes efetuaram “múltiplas visitas mútuas” e enfrentaram “alguns desafios europeus e internacionais importantes” que os levaram a desenvolver contactos estreitos e a afinar posições, independentemente das suas “diferentes filiações políticas”.

“Lembro com especial carinho a visita de Estado que efetuei a França em abril de 2005 e que representou o culminar de um relacionamento próximo entre ambos os países”, declarou Sampaio.

“Jacques Chirac era um homem afável, dinâmico, muito comunicativo, com um enorme sentido de patriotismo e convicções europeias fortes e que apreciava Portugal e os portugueses”, acrescentou.