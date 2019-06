Um homem de 64 anos, natural do Yorkshire, foi hoje detido por homicídio involuntário, no caso da morte do futebolista Emiliano Sala, anunciou hoje a polícia britânica.

O suspeito foi depois libertado e está a cooperar com a investigação, acrescenta em comunicado a polícia de Dorset, sul de Inglaterra, que não adianta mais elementos sobre a sua identidade. O jogador argentino, que tinha 28 anos, morreu em 21 de janeiro aquando da queda do avião que o transportava e que se terá avariado em pleno voo sobre o canal da Mancha. Sala ia de Nantes para Cardiff, depois de ter assinado pelo clube galês. O corpo de Emiliano Sala foi encontrado dentro da carcaça do avião, a 67 metros de profundidade, e recuperado em 07 de fevereiro. O corpo do piloto, David Ibbotson, que tinha 59 anos, não chegou a ser encontrado. Em fevereiro, o gabinete de investigação britânico sobre acidentes aéreos (AAIB) concluiu que o avião não estava autorizado para efetuar voos comerciais. Segundo a BBC, o piloto não estava habilitado a voar de noite por ser daltónico e a sua licença não incluir "qualificação para voo noturno". Entretanto, duas pessoas são suspeitas de terem difundido nas redes sociais uma fotografia tirada na morgue a Sala. Deverão comparecer em 10 de julho no tribunal de Swindon. Sherry Bray, 48 anos, é acusada de delito informático, obstrução à justiça e envio de mensagem ofensiva, e Christopher Ashford, 62 anos, é acusado de delito informático.